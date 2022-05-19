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Під обстрілами змогли евакуювати людей з Сєвєродонецька

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 15:59
Під обстрілами змогли евакуювати людей з Сєвєродонецька

Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що 19 травня з Сєвєродонецька під обстрілами змогли вивезти 37 людей.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Рашисти обстрілюють повністю всю "дорогу життя". Евакуаційна броньована вантажівка ледь вирвалася. Забрали 37 людей.

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Сьогодні евакуація була надскладною. Росіяни потужно обстрілюють Сєвєродонецьк, що голови не підняти, але патрульні поліцейські таки змогли забрати сєвєродончан. В Лисичанську доукомплектувалися та чекали поки підвезуть людей з Білогорівки (поліцейські проскочили на легковому авто та забрали селян), а далі чекав ризикований шлях дорогою "Лисичанськ-Бахмут". Знову пощастило".

Деталі: Гайдай порахував, що 19 травня врятовані 37 людей, з них п‘ятеро – діти, чотири коти, дві собаки та дві морські свинки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Чотири людини загинули і ще три отримали поранення у результаті російських обстрілів Сєвєродонецька Луганської області 18 травня.

Теми: Луганська областьевакуаціявійнаРосія
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