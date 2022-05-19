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Під обстрілами змогли евакуювати людей з Сєвєродонецька

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 15:59

Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що 19 травня з Сєвєродонецька під обстрілами змогли вивезти 37 людей.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Рашисти обстрілюють повністю всю "дорогу життя". Евакуаційна броньована вантажівка ледь вирвалася. Забрали 37 людей.

Сьогодні евакуація була надскладною. Росіяни потужно обстрілюють Сєвєродонецьк, що голови не підняти, але патрульні поліцейські таки змогли забрати сєвєродончан. В Лисичанську доукомплектувалися та чекали поки підвезуть людей з Білогорівки (поліцейські проскочили на легковому авто та забрали селян), а далі чекав ризикований шлях дорогою "Лисичанськ-Бахмут". Знову пощастило".

Деталі: Гайдай порахував, що 19 травня врятовані 37 людей, з них п‘ятеро – діти, чотири коти, дві собаки та дві морські свинки.

Нагадаємо: Чотири людини загинули і ще три отримали поранення у результаті російських обстрілів Сєвєродонецька Луганської області 18 травня.

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Теми: Луганська областьевакуаціявійнаРосія
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