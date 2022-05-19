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Луганщина: в Северодонецке обстреливают дома, 12 погибших, более 40 раненых

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 18:05
Луганщина: в Северодонецке обстреливают дома, 12 погибших, более 40 раненых
Северодонецк, фото из Telegram Гайдая

В результате российских обстрелов в Северодонецке Луганской области в четверг, по предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном – целенаправленные попадания именно по жилым домам".

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"Сейчас есть 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь".

Детали: Гайдай отметил, что данные по погибшим и пострадавшим еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

Что предшествовало: Ранее Гайдай рассказал, что 19 мая из Северодонецка под обстрелами смогли вывезти 37 человек.

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Темы: Луганская областьвойна
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