Луганщина: в Северодонецке обстреливают дома, 12 погибших, более 40 раненых

В результате российских обстрелов в Северодонецке Луганской области в четверг, по предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном – целенаправленные попадания именно по жилым домам".

"Сейчас есть 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь".

Детали: Гайдай отметил, что данные по погибшим и пострадавшим еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

Что предшествовало: Ранее Гайдай рассказал, что 19 мая из Северодонецка под обстрелами смогли вывезти 37 человек.