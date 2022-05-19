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США виділять Україні ще $100 млн військової допомоги - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 20:05

Президент США Джо Байден в четвер може підписати рішення про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 100 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Президент США Джо Байден уже в четвер може підписати військову допомогу Україні в розмірі 100 мільйонів доларів, включаючи додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари, останню в серії переказів, щоб допомогти Києву відбити вторгнення Росії" - йдеться у повідомленні.

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На початку травня США виділили Україні військову допомогу на $150 млн, згідно зі спеціальними повноваженнями президента США щодо вилучення зброї з запасів Пентагону швидко, без тривалих погоджувальних процедур.

Після цього держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін спільно написали лідерам Конгресу, закликаючи їх виділити додаткові асигнування для України до 19 травня, щоб адміністрація "надавала безперебійну критичну військову підтримку" українцям.

"Ми вдячні за потужну підтримку, надану Конгресом, але майже всі 3,5 мільярда доларів США, надані Конгресом у цьому році, були вичерпані, оскільки ми збільшили допомогу в безпеці Україні, яку вони використали з великим ефектом", — йдеться у листі.

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"На сьогодні у нас залишається лише 100 мільйонів доларів, які ми можемо використати за механізмом вилучення. Ми очікуємо вичерпати ці повноваження не пізніше 19 травня 2022 року", — написали Блінкен та Остін.

Теми: СШАзброя
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