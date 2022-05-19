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США выделят Украине еще $100 млн военной помощи - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 20:05

Президент США Джо Байден в четверг может подписать решение о дополнительной военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Президент США Джо Байден уже в четверг может подписать военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары, последнюю в серии преданий, чтобы помочь Киеву отразить вторжение России", - говорится в сообщении.

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В начале мая США выделили Украине военную помощь на $150 млн, согласно специальным полномочиям президента США по изъятию оружия из запасов Пентагона быстро, без длительных согласительных процедур.

После этого госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин совместно написали лидерам Конгресса, призывая их выделить дополнительные ассигнования для Украины до 19 мая, чтобы администрация "оказывала бесперебойную критическую военную поддержку" украинцам.

"Мы благодарны за мощную поддержку, оказанную Конгрессом, но почти все 3,5 миллиарда долларов США, предоставленные Конгрессом в этом году, были исчерпаны, поскольку мы увеличили помощь в безопасности Украины, которую они использовали с большим эффектом", - говорится в письме.

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"На сегодняшний день у нас остается только 100 миллионов долларов, которые мы можем использовать по механизму изъятия. Мы ожидаем исчерпать эти полномочия не позднее 19 мая 2022 года", — написали Блинкен и Остин.

Темы: СШАоружие
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