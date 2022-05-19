Підміна понять по-російськи: в РФ вже відкрито заявляють, що воюють із Заходом

Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив, що Росія воює не з Україною, а з "об'єднаним Заходом руками українців".

Джерело: прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Ми однаково розуміємо, що у спецоперації на території України Росія воює не з Україною. Проти нас воює об'єднаний Захід на території України та руками українців".

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