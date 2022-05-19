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Підміна понять по-російськи: в РФ вже відкрито заявляють, що воюють із Заходом

Мазуренко Альона Четвер, 19 травня 2022, 23:52
фото: РИА Новости

Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив, що Росія воює не з Україною, а з "об'єднаним Заходом руками українців".

Джерело: прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Ми однаково розуміємо, що у спецоперації на території України Росія воює не з Україною. Проти нас воює об'єднаний Захід на території України та руками українців".

Нагадаємо: 

  • За даними української розвідки, режим Володимира Путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу росіян на "протистоянні армії РФ усім країнам Євросоюзу та НАТО".
  • Центр протидії дезінформації повідомив, що російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Окупанти не розуміють, як подавати росіянам поразки та готувати їх до капітуляції.
  • Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі. 

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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