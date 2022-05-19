Підміна понять по-російськи: в РФ вже відкрито заявляють, що воюють із Заходом

Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив, що Росія воює не з Україною, а з "об'єднаним Заходом руками українців".

Джерело: прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Ми однаково розуміємо, що у спецоперації на території України Росія воює не з Україною. Проти нас воює об'єднаний Захід на території України та руками українців".

Нагадаємо:

За даними української розвідки, режим Володимира Путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу росіян на "протистоянні армії РФ усім країнам Євросоюзу та НАТО".

Центр протидії дезінформації повідомив, що російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Окупанти не розуміють, як подавати росіянам поразки та готувати їх до капітуляції.

Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.