Подмена понятий по-российски: в РФ уже открыто заявляют, что воюют с Западом

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия воюет не с Украиной, а с "объединённым Западом руками украинцев".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединённый Запад на территории Украины и руками украинцев".

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Напомним: