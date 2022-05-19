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Подмена понятий по-российски: в РФ уже открыто заявляют, что воюют с Западом

Мазуренко Алена Четверг, 19 мая 2022, 23:52
фото: РИА Новости

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия воюет не с Украиной, а с "объединённым Западом руками украинцев".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединённый Запад на территории Украины и руками украинцев".

Напомним: 

  • По данным украинской разведки, режим Владимира Путина отдал приказ СМИ в пропаганде акцентировать внимание россиян на "противостоянии армии РФ всем странам Евросоюза и НАТО".
  • Центр противодействия дезинформации сообщил, что российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Оккупанты не понимают, как подавать россиянам поражения и готовить их к капитуляции.
  • Российские пропагандисты наряду с военными и чиновниками попали в санкционный список ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе. 

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Темы: войнаРосcияУкраина
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