Українці не готові віддати частину своєї території Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці не готові відмовитися від частини території України на користь Росії, особливо після гибелі тисяч військових і цивільних українців.

Джерело: інтерв'ю Зеленського грецькому суспільному мовнику ΕRΤ

Пряма мова: "Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. Насильницькі зміни кордонів, саме так це відбувається, а в іншому випадку кордони в Україні не змінюються.

Ми готові відновити нашу територіальну цілісність.

В іншому випадку, якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то це говорить, що усі ці люди загинули просто так. Чи за що вони загинули?

І потім Росія на цього не зупиниться, ви повинні це знати. Вона ж не зупинилася на Криму.

Дати їм невеличкий відпочинок перед тим, що вони почнуть нову агресію через 2-3 роки? Ми не готові піти на це".

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