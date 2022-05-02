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Українці не готові віддати частину своєї території Росії – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 2 травня 2022, 18:21
Українці не готові віддати частину своєї території Росії – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці не готові відмовитися від частини території України на користь Росії, особливо після гибелі тисяч військових і цивільних українців.

Джерело: інтерв'ю Зеленського грецькому суспільному мовнику ΕRΤ 

Пряма мова: "Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. Насильницькі зміни кордонів, саме так це відбувається, а в іншому випадку кордони в Україні не змінюються.

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Ми готові відновити нашу територіальну цілісність.

В іншому випадку, якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то це говорить, що усі ці люди загинули просто так. Чи за що вони загинули? 

І потім Росія на цього не зупиниться, ви повинні це знати. Вона ж не зупинилася на Криму. 

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Дати їм невеличкий відпочинок перед тим, що вони почнуть нову агресію через 2-3 роки? Ми не готові піти на це". 

Нагадаємо: 

  • Росія до початку війни на найвищому рівні заперечувала плани наступу на Україну, а потім Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення.
  • Головними аргументами війни під назвою "спеціальна військова операція" були так зване "визволення Донбасу", тобто ще більш масштабне захоплення сходу України, а також удавана небезпека для РФ у разі вступу України до НАТО.
  • Наступаючи на сході України, Росія продовжує заперечувати наміри захопити Україну та повалити її законну владу, тоді як західні розвідки впевнені, що Київ та контроль України залишаються головними цілями Путіна.
  • У Росії назвали завданням своїх військ на "другій фазі спецоперації" встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною": росіяни хочуть мати сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я.  

Теми: ЗеленськийУкраїнаРосіявійна
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