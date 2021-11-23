У Путіна запевняють, що не планують нападати на Україну

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не готується до жодних агресивних планів щодо України.

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова: "Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який треба правильно розуміти та трактувати.

Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує жодних агресивних планів. Цілком неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ територією нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так".

Деталі: Він заявив, що збройні сили в Україні можуть готуватися до силового вирішення конфлікту на Донбасі і в РФ через це "глибоко стурбовані".

Пєсков також сказав, що США можуть відправити в Україну військових інструкторів: "Туди прибувають військові радники, системи озброєнь. Не лише зі США, а й з інших країн НАТО. Це веде до подальшого нагнітання".

Прессекретар Путіна вважає, що "найкращою гарантією безпеки" від РФ є "реалізація мінських домовленостей".

Пряма мова: "Відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей є суттєвим подразником та тригером, який веде до підвищення рівня напруженості загалом у Європі, це очевидний факт".

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