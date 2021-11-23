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У Путіна запевняють, що не планують нападати на Україну

Вівторок, 23 листопада 2021, 13:45
ФОТО KREMLIN.RU

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не готується до жодних агресивних планів щодо України. 

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова: "Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який треба правильно розуміти та трактувати.

Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує жодних агресивних планів. Цілком неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ територією нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так".

Деталі: Він заявив, що збройні сили в Україні можуть готуватися до силового вирішення конфлікту на Донбасі і в РФ через це "глибоко стурбовані".

Пєсков також сказав, що США можуть відправити в Україну військових інструкторів: "Туди прибувають військові радники, системи озброєнь. Не лише зі США, а й з інших країн НАТО. Це веде до подальшого нагнітання".

Прессекретар Путіна вважає, що "найкращою гарантією безпеки" від РФ є "реалізація мінських домовленостей".

Пряма мова: "Відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей є суттєвим подразником та тригером, який веде до підвищення рівня напруженості загалом у Європі, це очевидний факт".

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • 8 листопада комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".

Українська правда
Теми: РосіяПутін


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