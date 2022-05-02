Підозрюваний у вбивствах і тортурах у Бучі обурився публікацією його даних

Правоохоронці встановили особу першого підозрюваного у звірячих вбивствах цивільних людей у ​​місті Буча – командира підрозділу нацгвардії Росії Сергія Колоцея. Сам він заявив, що нібито не причетний до бучанської різанини, і це все "наклеп".

Джерело: Медуза з посиланням на "Можемо пояснити"

Деталі: Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме Колоцей убив у березні чотирьох беззбройних людей у Бучі. Момент вбивства бачили кілька свідків, згодом вони впізнали одного з російських убивць на відеозаписі з відділення кур'єрської служби у Мозирі, звідки російські військові відправляли додому речі, які, ймовірно, награбовані в Україні.

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Після розголосу та публікації його фото росіянин почав заперечувати свою провину.

Пряма мова Колоцея: "Я не служу у Росгвардії. Ви що, збожеволіли? Тоді українська прокуратура має звинуватити всіх, хто надсилає посилки до Росії. Нагадаю вам, що дана організація є поштовим відділенням, де будь-хто може надіслати посилку будь-кому і куди завгодно. Перш ніж когось звинувачувати в чомусь, встановіть усі деталі, інакше вас звинуватять у погрозах та наклепі на мирних громадян інших держав".

Деталі: Сергію Колоцею 35 років, він народився і виріс у Мозирі, займався єдиноборствами, потім переїхав до Москви. Чоловік заявив, що не є громадянином Росії, а має лише паспорт Республіки Білорусь, де він зараз і знаходиться. Чоловік також заперечує, що останнім часом відвідував Україну.

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Він додав, що не буде зв'язуватися з українською владою через звинувачення в тортурах і вбивствах, дані українських прокурорів він назвав "помилкою" та "наклепом".

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