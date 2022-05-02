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Евакуйовані з "Азовсталі" досі не дісталися Запоріжжя, спробують у вівторок

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 23:19
фото Запорізької ОВА

Цивільні, евакуйовані в неділю з заводу "Азовсталь" у Маріуполі, у понеділок не доїхали до Запоріжжя.

Джерело: Запорізька ОВА у коментарі журналістам, начальник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Дослівно ОВА: "Колони сьогодні не буде".

Деталі: Жодних подробиць процесу евакуації не розголошують, посилаючись на те, що процес дуже складний.

Людей чекають у Запоріжжі у вівторок, 3 травня.

Разом з тим, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що до колони евакуйованих із Маріуполя, яка виїхала з міста 1 травня, зможуть приєднатися мешканці Бердянська і Токмака.

"Ми хочемо, щоб наші земляки-запоріжці, мешканці Бердянська, Токмака приєдналися до цієї колони й разом із маріупольцями прибули до Запоріжжя", - зазначив Старух.

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За його інформацією, станом на вечір 2 травня, колона з Маріуполя перебуває в районі Мангуша.

Що передувало: Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що 2 травня рух евакуаційної колони з Маріуполя до Запоріжжя затримується.

У неділю ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН. "Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію" ,- повідомив він.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в понеділок повідомив, що знову розпочалася евакуація жителів Маріуполя.

Теми: МаріупольевакуаціяЗапоріжжя
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