Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Мазуренко Альона П'ятниця, 20 травня 2022, 00:24
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Джерело: Time

Дослівно: "Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України".

Деталі: Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів.

На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.

У грудні минулого року Маск був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

ВІДЕО ДНЯ

За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, що триває.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Список Time100 2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.

Нагадаємо: 

  • У 2019 році президент України Володимир Зеленський вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time. 

Теми: ЗеленськийЗМІпрезидентУкраїна
Головне сьогодні

Дуда: Найкраще завершення війни - перемога України з відновленням територіальної цілісності

фото, відеоВ Енергодарі рятувальники протестували через викрадення їхнього начальника, їх розігнали

Окупанти зібралися за допомогою Херсонської залізниці розвивати Крим та Росію

Шольц відхилив заклик Європарламенту ввести санкції проти Шредера

Втрати Росії: 28 700 солдатів, 204 літаки та 168 гелікоптерів

Зведення Генштабу: Росіяни йдуть у наступ біля Лисичанська і Сєвєродонецька

Усі новини...
Зеленський
Зеленський пояснив партнерам, навіщо давати Україні гроші
Зеленський пропонує спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій
Зеленський: Шварценеггер більше не герой, герой – українська бабця, котра зупиняє танк
Останні новини
13:20
На ЧС-2022 з футболу жінки вперше в історії працюватимуть арбітрами
13:14
Arconic продасть алюмінєвий бізнес у РФ: втратить до $500 мільйонів
13:12
Шойгу вигадав відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
13:00
В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії
12:56
Україна отримала 600 мільйонів євро з пакета екстреного макрофіну від ЄС
12:55
фото, відеоЩе один зрадник на Київщині здавав росіянам АТОвців, підказував позиції
12:55
фотоСпецоперація СБУ: силовики звільнили з полону сина військової
12:50
У Норвегії невідомий напав на людей із ножем, є поранені
12:48
відеоУ дуелі "птуристів" перемогли ССО України: знищено позицію росіян
12:47
Завершився перший суд над воєнним злочинцем: стало відомо, коли буде вирок
Усі новини...