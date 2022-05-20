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Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 травня 2022, 00:24
Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Джерело: Time

Дослівно: "Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України".

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Деталі: Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів.

На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.

У грудні минулого року Маск був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, що триває.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Список Time100 2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.

Нагадаємо: 

  • У 2019 році президент України Володимир Зеленський вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time. 

Теми: ЗеленськийЗМІпрезидентУкраїна
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