Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.
Джерело: Time
Дослівно: "Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України".
Деталі: Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів.
На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.
У грудні минулого року Маск був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.
За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, що триває.
Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.
Список Time100 2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.
Нагадаємо:
- У 2019 році президент України Володимир Зеленський вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time.