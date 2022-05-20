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Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Мазуренко Алена Пятница, 20 мая 2022, 00:24
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленський стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time.

Источник: Time

Дословно: "Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины".

Детали: Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

В декабре прошлого года Маск был назван "Человеком года 2021" по версии журнала TIME.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

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За Джонсоном с 3,2% голосов следуют медицинские работники, которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с COVID-19.

Президент США Джо Байден занял пятое место с 3,1% голосов.

Список Time100 2022 года, который будет выбран редакторами Time, обнародуют 23 мая.

Напомним:

  • В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский в первый раз попал на обложку известного журнальчика Time.

Темы: ЗеленскийСМИпрезидентУкраина
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