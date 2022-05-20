Донеччина: Росіянам не вдалося перерізати трасу на Бахмут
П'ятниця, 20 травня 2022, 01:31
У росіян не вийшло перерізати трасу на Бахмут (Донецька область), ворог відбитий.
Джерело: голова ОВА Донеччини Павло Кириленко в ефірі телемарафону, якого цитує "Радио Свобода"
Деталі: Бахмут зазнав шістьох ракетних, бомбових та авіаційних ударів.
Обстрілів зазнають Авдіївка, Очеретівська громада, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк.
Пряма мова: "Один із населених пунктів також, із якого він (ворог – ред.) рухався, звільнений. Тому тяжкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію".
Нагадаємо: У четвер внаслідок бойових дій з боку РФ на Донеччині загинули 5 мирних мешканців: 2 у Бахмуті, 1 у Красногорівці, 1 в Авдіївці та 1 у Хрестищі. Ще шість людей дістали поранень.