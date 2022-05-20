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Донеччина: Росіянам не вдалося перерізати трасу на Бахмут

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 01:31

У росіян не вийшло перерізати трасу на Бахмут (Донецька область), ворог відбитий.

Джерело: голова ОВА Донеччини Павло Кириленко в ефірі телемарафону, якого цитує "Радио Свобода"           

Деталі: Бахмут зазнав шістьох ракетних, бомбових та авіаційних ударів.

Обстрілів зазнають Авдіївка, Очеретівська громада, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк.

Пряма мова: "Один із населених пунктів також, із якого він (ворог – ред.) рухався, звільнений. Тому тяжкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію".

Нагадаємо: У четвер внаслідок бойових дій з боку РФ на Донеччині загинули 5 мирних мешканців: 2 у Бахмуті, 1 у Красногорівці, 1 в Авдіївці та 1 у Хрестищі. Ще шість людей  дістали поранень.

Теми: війнаДонецька область
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