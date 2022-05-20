Донецкая область: Россиянам не удалось перерезать трассу на Бахмут

У россиян не получилось перерезать трассу на Бахмут (Донецкая область), враг отбит.

Источник: глава ОВА Донецкой области Павел Кириленко в эфире телемарафона, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Бахмут подвергся шести ракетным, бомбовым и авиационным ударам.

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Обстрелам подверглись Авдеевка, Очеретовская община, Марьинка, Красногоровка, Торецк.

Прямая речь: "Один из населенных пунктов также, из которого он (враг – ред.) двигался, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию".

Напомним: В четверг в результате боевых действий со стороны РФ в Донецкой области погибли 5 мирных жителей: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище. Еще шесть человек получили ранения.