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ЗМІ: G7 домовилася створити Альянс, щоб запобігти глобальному голоду

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 05:15
ЗМІ: G7 домовилася створити Альянс, щоб запобігти глобальному голоду
ФОТО: GETTY

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, аби забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Джерело: Spiegel з посиланням на dpa, джерела dpa

Деталі: Альянс має організувати як фінансування, і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що наразі це під загрозою, зокрема  через війну Росії проти України.

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Що передувало: 18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати у результаті війни в Україні, і запропонувала новий  альянс з глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо:

  • До 24 лютого постачання пшениці з Росії та України становило майже 30% світової торгівлі, а Україна була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим у світі - експортером пшениці.
  • Всесвітня продовольча програма ООН щорічно закуповує близько половини своєї пшениці в Україні.

  • На початку квітня в ООН підрахували, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках рослинних олій та зернових через війну в Україні. Ціни на продовольство у світі у березні зросли на 33,6% у річному вираженні.

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Теми: G7їжа
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