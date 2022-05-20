Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: G7 домовилася створити Альянс, щоб запобігти глобальному голоду

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 05:15
ФОТО: GETTY

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, аби забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Джерело: Spiegel з посиланням на dpa, джерела dpa

Деталі: Альянс має організувати як фінансування, і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що наразі це під загрозою, зокрема  через війну Росії проти України.

Що передувало: 18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати у результаті війни в Україні, і запропонувала новий  альянс з глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо:

  • До 24 лютого постачання пшениці з Росії та України становило майже 30% світової торгівлі, а Україна була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим у світі - експортером пшениці.
  • Всесвітня продовольча програма ООН щорічно закуповує близько половини своєї пшениці в Україні.

  • На початку квітня в ООН підрахували, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках рослинних олій та зернових через війну в Україні. Ціни на продовольство у світі у березні зросли на 33,6% у річному вираженні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: G7їжа
Головне сьогодні

Житомирщина: ракетний удар по Малину зачепив 100 будинків, троє людей поранено

Шойгу вигадав відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

відеоУ дуелі "птуристів" перемогли ССО України: знищено позицію росіян

Дуда: Найкраще завершення війни - перемога України з відновленням територіальної цілісності

фото, відеоВ Енергодарі рятувальники протестували через викрадення їхнього начальника, їх розігнали

Окупанти зібралися за допомогою Херсонської залізниці розвивати Крим та Росію

Усі новини...
G7
Міністри G7 обговорили, як обмежити нафтові прибутки Росії
Міністри фінансів G7 планують 15 млрд євро допомоги Україні – ЗМІ
G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї
Останні новини
15:02
фото"Місце моєї смерті і мого життя": захисник "Азовсталі" поділився світлинами з укриття
14:58
Росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини, можна лише в окупований Крим - ОК "Південь"
14:51
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер пішов із "Роснєфті"
14:48
Шольц не проти обговорювати зміни до договорів ЄС
14:30
фото Росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку: троє загиблих
14:29
РФ з суботи зупиняє поставки газу до Фінляндії
14:24
Генсек Ради Європи: звірства в Україні показують, що виключення РФ було правильним
14:23
Житомирщина: ракетний удар по Малину зачепив 100 будинків, троє людей поранено
14:19
фотоВ Україну повернулися рятувальники з турніру вогнеборців у США
14:19
фотоУ Гаазі щодня вивішують величезний прапор України перед посольством РФ
Усі новини...