ЗМІ: G7 домовилася створити Альянс, щоб запобігти глобальному голоду

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, аби забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Джерело: Spiegel з посиланням на dpa, джерела dpa

Деталі: Альянс має організувати як фінансування, і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що наразі це під загрозою, зокрема через війну Росії проти України.

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Що передувало: 18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати у результаті війни в Україні, і запропонувала новий альянс з глобальної продовольчої безпеки.

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