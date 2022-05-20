СМИ: G7 договорилась создать Альянс, чтобы предотвратить глобальный голод
Пятница, 20 мая 2022, 05:15
Министры развития стран G7 договорились о создании альянса, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
Источник: Spiegel со ссылкой на dpa, источники dpa
Детали: Альянс должен организовать как финансирование, так и сотрудничество государств в обеспечении населения мира. Отмечается, что сейчас это под угрозой, в частности, из-за войны России против Украины.
Что предшествовало: 18 мая на встрече в Берлине министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине, и предложила новый альянс по глобальной продовольственной безопасности.
Напомним:
- До 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире - экспортером пшеницы.
- Всемирная продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине.
- В начале апреля в ООН подсчитали, что мировые цены на продовольствие обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках растительных масел и зерновых из-за войны в Украине. Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.