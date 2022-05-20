СМИ: G7 договорилась создать Альянс, чтобы предотвратить глобальный голод

Министры развития стран G7 договорились о создании альянса, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Источник: Spiegel со ссылкой на dpa, источники dpa

Детали: Альянс должен организовать как финансирование, так и сотрудничество государств в обеспечении населения мира. Отмечается, что сейчас это под угрозой, в частности, из-за войны России против Украины.

Что предшествовало: 18 мая на встрече в Берлине министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине, и предложила новый альянс по глобальной продовольственной безопасности.

Напомним: