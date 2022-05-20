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НАТО: Після 24 лютого для Альянсу почалася нова ера

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 06:30
НАТО: Після 24 лютого для Альянсу почалася нова ера
ФОТО: GETTY

Для НАТО розпочалася нова ера, відтоді як Росія вторглася в Україну.

Джерело: голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер, верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі і генерал Філіп Лавін, генерал Тод Волтерс на зустрічі керівництва НАТО

Пряма мова Роба Бауера: "Без сумніву, для НАТО розпочалася нова ера. За останні кілька місяців НАТО продемонструвало, що воно здатне (швидко та ефективно змінити) свою позицію. Ми здійснили найбільше зміцнення колективної оборони за покоління… Війна президента Росії Володимира Путіна в Україні представила нам нову стратегічну реальність".

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Деталі: Бауер зазначив, що "Україна ніколи не прийме російську окупацію, і НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно".

Генерал Тод Волтерс сказав, що "рішучість і єдність НАТО як ніколи великі".

Філіп Лавін сказав, що альянс повинен продовжити перетворення збройних сил та військового потенціалу, щоб відповідати новим стратегічним реаліям. За його словами, трансформація - це не тільки технології, це інновації, це зміна мислення, це люди та їхні нові навички, і альянс повинен продовжувати нарощувати потенціал для участі в операціях на суші, на морі, у повітрі, у космосі та у кіберпросторі.

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Теми: НАТО
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