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НАТО: После 24 февраля для Альянса началась новая эра

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 06:30
НАТО: После 24 февраля для Альянса началась новая эра
ФОТО: GETTY

Для НАТО началась новая эра с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

Источник: глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе и генерал Филипп Лавин, генерал Тод Уолтерс на встрече руководства НАТО

Прямая речь Роба Бауэра: "Несомненно, для НАТО началась новая эра. За последние несколько месяцев НАТО продемонстрировало, что оно способно (быстро и эффективно изменить) свою позицию. Мы осуществили наибольшее укрепление коллективной обороны за поколение… Война президента России Владимира Путина в Украине представила нам новую стратегическую реальность".

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Детали: Бауэр отметил, что "Украина никогда не примет российскую оккупацию, и НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Генерал Тод Уолтерс сказал, что "решительность и единство НАТО как никогда велики".

Филипп Лавин сказал, что альянс должен продолжить преобразование вооруженных сил и военного потенциала, чтобы соответствовать новым стратегическим реалиям. По его словам, трансформация – это не только технологии, это инновации, это изменение мышления, это люди и их новые навыки, и альянс должен продолжать наращивать потенциал для участия в операциях на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.

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Темы: НАТО
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