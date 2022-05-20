Блінкен: Росія використовує продовольство як зброю

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї, заявивши, що вона "тримає в заручниках" поставки не лише для українців, але й багатьох країн світу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Звертаючись до Радбезу ООН, Блінкен закликав Росію принипинити блокаду українських портів, що унеможливило звичайні маршрути експорту.

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"Російська влада, схоже, вважає, що використання продовольства як зброї допоможе досягнути того, чого не досягло вторгнення - зламати дух українців. Постачання їжі для мільйонів українців та ще більшої кількості людей у всьому світі у досить буквальному сенсі слова "у заручниках", - заявив він, зауваживши, що з України неможливо вивезти близько 20 млн тонн зернових.

Блінкен додав, що це рішення "Москви і виключно Москви".

Експрезидент Дмітрій Мєдвєдєв днями заявив, що Росія може виробляти продукти, яких так потребує світ "якщо тільки їй не заважати", і поскаржився на "алогічність" ситуації через те, що проти РФ запроваджені санкції і при цьому лунають заяви про продовольчу кризу.

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Представник РФ в ООН Василій Небензя відкинув як "абсолютно неправдиві" заяви про те, що це Росія відповідальна за наростаючу глобальну продовольчу кризу та звинуватив Україну в нібито утримуванні іноземних суден в портах і мінуванні акваторії Чорного моря.

Як відомо, близько третини світового постачання зерна надходить з України та РФ. Окрім зернових, Україна є провідним експортером кукурудзи, вівса, соняшникової і рапсової олії, а з Росії та Білорусі надходить понад 40% світового експорту мінеральних добрив для сільського господарства.

Війна підштовхнула глобальне зростання цін на зерно, олію, енергоресурси і добрива.

Країни Групи семи обговорюють між собою, як можливо розблокувати експорт зерна з України, а ЄС вже запропонував план підтримки експорту української сільськогосподарської продукції.