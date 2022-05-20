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Блінкен: Росія використовує продовольство як зброю

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 07:33

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї, заявивши, що вона "тримає в заручниках" поставки не лише для українців, але й багатьох країн світу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Звертаючись до Радбезу ООН, Блінкен закликав Росію принипинити блокаду українських портів, що унеможливило звичайні маршрути експорту.  

"Російська влада, схоже, вважає, що використання продовольства як зброї допоможе досягнути того, чого не досягло вторгнення - зламати дух українців. Постачання їжі для мільйонів українців та ще більшої кількості людей у всьому світі у досить буквальному сенсі слова "у заручниках", - заявив він, зауваживши, що з України неможливо вивезти близько 20 млн тонн зернових. 

Блінкен додав, що це рішення "Москви і виключно Москви".

Експрезидент Дмітрій Мєдвєдєв днями заявив, що Росія може виробляти продукти, яких так потребує світ "якщо тільки їй не заважати", і поскаржився на "алогічність" ситуації через те, що проти РФ запроваджені санкції і при цьому лунають заяви про продовольчу кризу. 

Представник РФ в ООН Василій Небензя відкинув як "абсолютно неправдиві" заяви про те, що це Росія відповідальна за наростаючу глобальну продовольчу кризу та звинуватив Україну в нібито утримуванні іноземних суден в портах і мінуванні акваторії Чорного моря. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, близько третини світового постачання зерна надходить з України та РФ. Окрім зернових, Україна є провідним експортером кукурудзи, вівса, соняшникової і рапсової олії, а з Росії та Білорусі надходить понад 40% світового експорту мінеральних добрив для сільського господарства. 

Війна підштовхнула глобальне зростання цін на зерно, олію, енергоресурси і добрива.

Країни Групи семи обговорюють між собою, як можливо розблокувати експорт зерна з України, а ЄС вже запропонував план підтримки експорту української сільськогосподарської продукції. 

Теми: СШАРосіясільське господарство
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