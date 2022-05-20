Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия как оружия, заявив, что она "держит в заложниках" поставки не только украинцам, но и многим странам мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Обращаясь к Совбезу ООН, Блинкен призвал Россию прекратить блокаду украинских портов, что сделало невозможным обычные маршруты экспорта.

"Российские власти, похоже, считают, что использование продовольствия как оружия поможет достичь того, чего не достигло вторжения - сломать дух украинцев. Поставка продовольствия для миллионов украинцев и еще большего количества людей во всем мире в достаточно буквальном смысле слова "в заложниках", - заявил он, отметив, что из Украины невозможно вывезти около 20 млн. тонн зерновых.

Блинкен добавил, что это решение "Москвы и только Москвы".

Экс-президент Дмитрий Медведев на днях заявил, что Россия может производить продукты, в которых так нуждается мир "если только ей не мешать", и пожаловался на "алогичность" ситуации из-за того, что против РФ введены санкции и при этом раздаются заявления о продовольственном кризисе.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя отверг как "абсолютно ложные" заявления о том, что это Россия ответственна за нарастающий глобальный продовольственный кризис и обвинил Украину в якобы удерживании иностранных судов в портах и ​​минировании акватории Черного моря.

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Как известно, около трети мирового снабжения зерна поступает из Украины и РФ. Кроме зерновых, Украина является ведущим экспортером кукурузы, овса, подсолнечного и рапсового масла, а из России и Беларуси поступает более 40% мирового экспорта минеральных удобрений для сельского хозяйства.

Война подтолкнула глобальный рост цен на зерно, растительное масло, энергоресурсы и удобрения.

Страны Группы семи обсуждают, как можно разблокировать экспорт зерна из Украины, а ЕС уже предложил план поддержки экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.