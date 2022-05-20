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Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 07:33

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия как оружия, заявив, что она "держит в заложниках" поставки не только украинцам, но и многим странам мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Обращаясь к Совбезу ООН, Блинкен призвал Россию прекратить блокаду украинских портов, что сделало невозможным обычные маршруты экспорта.

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"Российские власти, похоже, считают, что использование продовольствия как оружия поможет достичь того, чего не достигло вторжения - сломать дух украинцев. Поставка продовольствия для миллионов украинцев и еще большего количества людей во всем мире в достаточно буквальном смысле слова "в заложниках", - заявил он, отметив, что из Украины невозможно вывезти около 20 млн. тонн зерновых.

Блинкен добавил, что это решение "Москвы и только Москвы".

Экс-президент Дмитрий Медведев на днях заявил, что Россия может производить продукты, в которых так нуждается мир "если только ей не мешать", и пожаловался на "алогичность" ситуации из-за того, что против РФ введены санкции и при этом раздаются заявления о продовольственном кризисе.

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Представитель РФ в ООН Василий Небензя отверг как "абсолютно ложные" заявления о том, что это Россия ответственна за нарастающий глобальный продовольственный кризис и обвинил Украину в якобы удерживании иностранных судов в портах и ​​минировании акватории Черного моря.

Как известно, около трети мирового снабжения зерна поступает из Украины и РФ. Кроме зерновых, Украина является ведущим экспортером кукурузы, овса, подсолнечного и рапсового масла, а из России и Беларуси поступает более 40% мирового экспорта минеральных удобрений для сельского хозяйства.

Война подтолкнула глобальный рост цен на зерно, растительное масло, энергоресурсы и удобрения.

Страны Группы семи обсуждают, как можно разблокировать экспорт зерна из Украины, а ЕС уже предложил план поддержки экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Темы: СШАРосcиясельское хозяйство
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