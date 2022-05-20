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Японія надасть 2 мільйони євро на захист українських АЕС

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 08:11
Японія надасть 2 мільйони євро на захист українських АЕС
ФОТО: GETTY

Японія надасть  МАГАТЕ  2 мільйони євро - кошти спрямовані на те, аби убезпечити  українські АЕС, які зазнали атаки РФ.

Джерело: Japan Today з посиланням на міністра закордонних справ Японії Йосімасу Хаясі

Деталі: Зараз з візитом в Японії перебуває гендиректор МАГАТЕ Рафаель  Гроссі.

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Як зазначається, раніше МАГАТЕ направило експертів на Чорнобильську АЕС. Найближчими тижнями МАГАТЕ планує направити до Чорнобиля ще одну місію.

Нагадаємо:

  • В Україні розташовано п'ять атомних електростанцій: Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, Чорнобильська АЕС. ЧАЕС не ескплуатується.
  • Нині з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південноукраїнській АЕС.

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Теми: АЕСЯпонія
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