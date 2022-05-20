Японія надасть 2 мільйони євро на захист українських АЕС

Японія надасть МАГАТЕ 2 мільйони євро - кошти спрямовані на те, аби убезпечити українські АЕС, які зазнали атаки РФ.

Джерело: Japan Today з посиланням на міністра закордонних справ Японії Йосімасу Хаясі

Деталі: Зараз з візитом в Японії перебуває гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як зазначається, раніше МАГАТЕ направило експертів на Чорнобильську АЕС. Найближчими тижнями МАГАТЕ планує направити до Чорнобиля ще одну місію.

Нагадаємо: