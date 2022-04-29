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Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію – МАГАТЕ

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 06:24
Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію – МАГАТЕ
Гроссі, фото: МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію.

Джерело: Гроссі, цитує сайт ООН

Пряма мова: "МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки.

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Якби така ракета змінила траєкторію, це могло серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС і призвести до ядерної аварії".

Деталі: За його словами, Україна офіційно поінформувала МАГАТЕ про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південноукраїнською АЕС.

Крім того, він повідомив, що була опублікована доповідь, в якій представлені висновки щодо ситуації з атомною електроенергією в Україні в цілому.

ВІДЕО ДНЯ

Нині з 15 енергоблоків, що є в країні, в робочому режимі залишаються сім, у тому числі два на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, один – на Хмельницькій АЕС і два – на Південноукраїнській АЕС.

Вісім інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.

Нагадаємо: Російські війська захопили Чорнобильську АЕС у перший же день повномасштабної війни РФ проти України – 24 лютого, а Запорізьку АЕС – 4 березня. 

Південноукраїнська АЕС розташована неподалік від міста Южноукраїнськ у Миколаївській області.

В Україні розташовано п'ять атомних електростанцій: Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, Чорнобильська АЕС. ЧАЕС не ескплуатується.

Теми: АЕСвійна
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