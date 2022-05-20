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Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 08:11
ФОТО: GETTY

Япония предоставит МАГАТЭ 2 миллиона евро - средства направлены на то, чтобы обезопасить украинские АЭС, подвергшиеся атакам РФ.

Источник: Japan Today со ссылкой на министра иностранных дел Японии Йосимасу Хаяси

Детали: Сейчас с визитом в Японии находится гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как отмечается, ранее МАГАТЭ направило экспертов на Чернобыльскую АЭС. В ближайшие недели МАГАТЭ планирует направить в Чернобыль еще одну миссию.

Напомним

  • В Украине находятся пять атомных электростанций: Запорожская АЭС, Южноукраинская АЭС, Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС, Чернобыльская АЭС. ЧАЭС не эксплуатируется.
  • В настоящее время из 15 энергоблоков, имеющихся в стране, в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС.

Темы: АЭСЯпония
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