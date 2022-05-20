Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС

Япония предоставит МАГАТЭ 2 миллиона евро - средства направлены на то, чтобы обезопасить украинские АЭС, подвергшиеся атакам РФ.

Источник: Japan Today со ссылкой на министра иностранных дел Японии Йосимасу Хаяси

Детали: Сейчас с визитом в Японии находится гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Как отмечается, ранее МАГАТЭ направило экспертов на Чернобыльскую АЭС. В ближайшие недели МАГАТЭ планирует направить в Чернобыль еще одну миссию.

Напомним:

В Украине находятся пять атомных электростанций: Запорожская АЭС, Южноукраинская АЭС, Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС, Чернобыльская АЭС. ЧАЭС не эксплуатируется.

В настоящее время из 15 энергоблоков, имеющихся в стране, в рабочем режиме остаются семь, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС.