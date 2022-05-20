Під обстрілом Лиману загинув підліток – жертвами росіян стали вже 232 дитини

За офіційними даними ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України щонайменше 232 дитини загинули та 427 дітей поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Деталі: 18 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами цивільної інфраструктури м. Лиман Краматорського району Донецької області загинув підліток.

Станом на ранок 20 травня щонайменше 659 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських військових. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.У м.Київ від війни постраждали 16 неповнолітніх.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.