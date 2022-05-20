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Під обстрілом Лиману загинув підліток – жертвами росіян стали вже 232 дитини

Олена РощінаП'ятниця, 20 травня 2022, 08:41

За офіційними даними ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України щонайменше 232 дитини загинули та 427 дітей поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора України 

Деталі: 18 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами цивільної інфраструктури м. Лиман Краматорського району Донецької області загинув підліток.  

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Станом на ранок 20 травня щонайменше 659 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських військових. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.У  м.Київ від війни постраждали 16 неповнолітніх.

 

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

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Теми: дітивійнапрокуратура
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