Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під обстрілом Лиману загинув підліток – жертвами росіян стали вже 232 дитини

Олена РощінаП'ятниця, 20 травня 2022, 08:41

За офіційними даними ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України щонайменше 232 дитини загинули та 427 дітей поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора України 

Деталі: 18 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами цивільної інфраструктури м. Лиман Краматорського району Донецької області загинув підліток.  

Станом на ранок 20 травня щонайменше 659 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських військових. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.У  м.Київ від війни постраждали 16 неповнолітніх.

 

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

Теми: дітивійнапрокуратура
Головне сьогодні

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Венедіктова назвала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Генсеку ООН передали особисте "послання" від Лукашенка

відео, оновленоРосійська ракета впала під Одесою

Метро у Харкові відновить роботу 24 травня - мер

Усі новини...
Останні новини
01:37
У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам гроші в обмін на персональні дані – ОВА
00:58
Канада надасть Україні додатковий кредит майже на $200 млн
00:38
США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ
00:17
Гривня знецінюється - Нацбанк реагує: економічні підсумки дня
23:59
фотоПрокуратура показала наслідки обстрілів росіянами ядерної установки у Харкові
23:55
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
23:54
У п'ятницю Протиповітряна оборона "приземлила" 5 російських цілей
23:50
Сербія запровадила санкції проти Білорусі через війну в Україні
23:17
Уряд утворив делегацію для переговорів з ЄС про лібералізацію вантажних перевезень
23:13
У Конгресі США погрожують заблокувати торгову угоду з Британією
Усі новини...