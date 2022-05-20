Под обстрелом Лимана погиб подросток – жертвами россиян стали уже 232 ребенка

По официальным данным ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины по меньшей мере 232 ребенка погибли и 427 детей ранены.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Детали: 18 мая в результате обстрела российскими оккупантами гражданской инфраструктуры г. Лиман Краматорского района Донецкой области погиб подросток.

По состоянию на утро 20 мая по меньшей мере 659 детей пострадали в Украине в результате действий российских военных. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 145, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15. В г. Киев от войны пострадали 16 несовершеннолетних.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них полностью разрушены.