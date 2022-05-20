Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати Росії: 28 700 солдатів, 204 літаки та 168 гелікоптерів

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 08:50
Втрати Росії: 28 700 солдатів, 204 літаки та 168 гелікоптерів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 28 700 військових, 1 263 танки, 596 артилерійських систем, 204 літаки та 168 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 263 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
  • артилерійських систем – 596 (+1) од,
  • РСЗВ – 200 (+1) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+1) од,
  • гелікоптерів – 168 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
  • крилатих ракет – 103 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.  

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Арештований Стрєлков вирішив позмагатись з Путіним за посаду президента
РДК заявив, що спільно з СБУ атакував літаки в Курській області РФ
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: