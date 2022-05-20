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Втрати Росії: 28 700 солдатів, 204 літаки та 168 гелікоптерів

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 08:50
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 28 700 військових, 1 263 танки, 596 артилерійських систем, 204 літаки та 168 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 263 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
  • артилерійських систем – 596 (+1) од,
  • РСЗВ – 200 (+1) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+1) од,
  • гелікоптерів – 168 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
  • крилатих ракет – 103 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.  

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Теми: Росіявійна
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