Втрати Росії: 28 700 солдатів, 204 літаки та 168 гелікоптерів

Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 28 700 військових, 1 263 танки, 596 артилерійських систем, 204 літаки та 168 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:

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особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 263 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,

артилерійських систем – 596 (+1) од,

РСЗВ – 200 (+1) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 204 (+1) од,

гелікоптерів – 168 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,

крилатих ракет – 103 (+0) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.