Втрати Росії: 28 700 солдатів, 204 літаки та 168 гелікоптерів
П'ятниця, 20 травня 2022, 08:50
Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 28 700 військових, 1 263 танки, 596 артилерійських систем, 204 літаки та 168 гелікоптерів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:
- особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 263 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
- артилерійських систем – 596 (+1) од,
- РСЗВ – 200 (+1) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+1) од,
- гелікоптерів – 168 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
- крилатих ракет – 103 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.
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