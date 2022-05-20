Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 28 700 военных, 1 263 танка, 596 артиллерийских систем, 204 самолета и 168 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составили:

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личного состава около 28 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 263 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 090 (+27) ед,

артиллерийских систем – 596 (+1) ед,

РСЗО – 200 (+1) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+1) ед,

вертолетов – 168 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) ед,

крылатых ракет – 103 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 162 (+5) ед,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Бахмутском направлении.