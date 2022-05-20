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Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 08:50
Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 28 700 военных, 1 263 танка, 596 артиллерийских систем, 204 самолета и 168 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 28 700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 263 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 090 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 596 (+1) ед,
  • РСЗО – 200 (+1) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+1) ед,
  • вертолетов – 168 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 103 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 162 (+5) ед,
  • специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
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