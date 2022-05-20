Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
Пятница, 20 мая 2022, 08:50
Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 28 700 военных, 1 263 танка, 596 артиллерийских систем, 204 самолета и 168 вертолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составили:
- личного состава около 28 700 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 263 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 090 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 596 (+1) ед,
- РСЗО – 200 (+1) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+1) ед,
- вертолетов – 168 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) ед,
- крылатых ракет – 103 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 162 (+5) ед,
- специальной техники – 43 (+0) ед.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Бахмутском направлении.
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