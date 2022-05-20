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Британська розвідка: військам РФ з Маріуполя потрібен перепочинок, але його можуть не дати

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 08:48

За інформацією британської розвідки, російським військам, які брали участь у боях за Маріуполь, потрібен час на відновлення і доукомплектацію, але через тиск вищого керівництва на командування їх, можливо, одразу кинуть на інші напрямки. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді від британської розвідки, який публікує Міністерство оборони Британії.

У ньому зазначають, що з "Азовсталі", ймовірно, вийшли вже близько 1700 українських військових, кількість тих, хто залишається всередині, невідома. 

 

Росія після остаточного взяття міста під контроль скоріш за все перекине сили з міста на інші напрямки на сході. 

"Cтійкий спротив України у Маріуполі з початку війни означає, що російським силам звідти потрібна переукомплектація і відновлення, перш ніж їх можна буде знову ефективно задіяти. Якщо робити це ретельно, це може бути тривалим процесом. Проте російське командування - під тиском щодо досягнення заявлених оперативних цілей. Це означає, що Росія, можливо, перекине ці сили швидко, без належної підготовки, що загрожує їм ще більшим виснаженням", - повідомляє британська розвідка. 

У попередніх оглядах повідомляли, що в РФ звільнили багатьох топ-командувачів за провали в Україні, а наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця.



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Теми: розвідкаВелика БританіяМаріупольвійна
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