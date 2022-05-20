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Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 08:48

По информации британской разведки, российским войскам, участвовавшим в боях за Мариуполь, нужно время на восстановление и доукомплектацию, но из-за давления высшего руководства на командование их, возможно, сразу бросят на другие направления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре от британской разведки, публикуемом Министерством обороны Британии.

В нем отмечают, что из "Азовстали", вероятно, вышли уже около 1700 украинских военных, количество остающихся внутри неизвестно.

 

Россия после окончательного взятия города под контроль, скорее всего, перебросит силы из города на другие направления на востоке.

"Стойкое сопротивление Украины в Мариуполе с начала войны означает, что российским силам оттуда нужна переукомплектация и восстановление, прежде чем их можно будет снова эффективно задействовать. Если делать это тщательно, это может быть длительным процессом. Однако российское командование - под давлением по достижению заявленных оперативных целей. Это значит, что Россия, возможно, перебросит эти силы быстро, без надлежащей подготовки, что угрожает им еще большим истощением", - сообщает британская разведка.

В предварительных обзорах сообщали, что в РФ уволили многих топ-командующих за провалы в Украине, а наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца.

Темы: разведкаВеликобританияМариупольвойна
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