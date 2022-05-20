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Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 08:48

По информации британской разведки, российским войскам, участвовавшим в боях за Мариуполь, нужно время на восстановление и доукомплектацию, но из-за давления высшего руководства на командование их, возможно, сразу бросят на другие направления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре от британской разведки, публикуемом Министерством обороны Британии.

В нем отмечают, что из "Азовстали", вероятно, вышли уже около 1700 украинских военных, количество остающихся внутри неизвестно.

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Россия после окончательного взятия города под контроль, скорее всего, перебросит силы из города на другие направления на востоке.

"Стойкое сопротивление Украины в Мариуполе с начала войны означает, что российским силам оттуда нужна переукомплектация и восстановление, прежде чем их можно будет снова эффективно задействовать. Если делать это тщательно, это может быть длительным процессом. Однако российское командование - под давлением по достижению заявленных оперативных целей. Это значит, что Россия, возможно, перебросит эти силы быстро, без надлежащей подготовки, что угрожает им еще большим истощением", - сообщает британская разведка.

В предварительных обзорах сообщали, что в РФ уволили многих топ-командующих за провалы в Украине, а наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца.

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Темы: разведкаВеликобританияМариупольвойна
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