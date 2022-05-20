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ISW: Росіяни змінили тактику на Донбасі — хочуть захоплювати конкретні села

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 08:41
ISW: Росіяни змінили тактику на Донбасі — хочуть захоплювати конкретні села
ФОТО: GETTY

Росіяни почали діяти в масштабі роти, а не на рівні БТГ, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на чиновників США

Деталі: Неназваний представник міністерства оборони США зазначив, що російські сили, як і раніше, стикаються з проблемами у координації зв'язку між командирами та синхронізації артилерійського вогню за підтримки наземних атак.

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Російські війська безуспішно намагалися відновити наступ на південний захід від Ізюма і 19 травня не просунулися на Слов'янському та Лиманському напрямах.  Росіяни активізували зусилля з просування на північ і захід від Попасної в рамках підготовки до битви за Сєвєродонецьк. Російські сили також безуспішно намагалися прорвати українську оборону на захід та схід від Авдіївки та вели потужний обстріл у цьому районі.

Нагадаємо:  Як повідомили в Генштабі ЗСУ, росіяни наступають у районах Лисичанська і Сєвєродонецька.

Теми: Донбасвійна
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