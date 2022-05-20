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ISW: Россияне изменили тактику на Донбассе — хотят захватывать конкретные села

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 08:41
ФОТО: GETTY

Россияне начали действовать в масштабе роты, а не на уровне БТГ, сосредоточившись на захвате конкретных сел на Донбассе.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на чиновников США

Детали: Неназванный представитель министерства обороны США также , что российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак.

Российские войска безуспешно пытались возобновить наступление юго-западнее Изюма и 19 мая не продвинулись на Славянском и Лиманском направлениях. Россияне активизировали усилия по продвижению к северу и западу от Попасной в рамках подготовки к битве за Северодонецк. Российские силы также безуспешно пытались прорвать украинскую оборону к западу и востоку от Авдеевки и вели мощный обстрел в этом районе.

Напомним: Как сообщили в Генштабе ЗСУ, россияне наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.

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Темы: Донбассвойна
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