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Окупанти зібралися за допомогою Херсонської залізниці розвивати Крим та Росію

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 09:36
фото міськради херсона

Кримська так звана влада заявила, що за допомогою Херсонської залізничної гілки розвиватиме економіку окупованого півострова та півдня Росії.

Джерело: голова "держради Криму" Володимир Константинов, якого цитує ТАСС

Пряма мова Константинова: "Новим драйвером для розвитку економіки південних регіонів Росії стане використання залізничної гілки в Крим через Херсонську область, тому що цей шлях коротший, ніж через Краснодар".

Деталі: Він також розповів, що у Криму ухвалять закон про "націоналізацію майна українських олігархів".

Це рішення окупанти пояснили "відновленням моральної справедливості", нібито жителі півострова незадоволені тим, що "олігархи заробляють у Криму".

Знати більше: Партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ

Нагадаємо: Військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати.

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Теми: КримХерсонська областьокупаціяРосія
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