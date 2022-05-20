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Окупанти зібралися за допомогою Херсонської залізниці розвивати Крим та Росію

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 09:36
Окупанти зібралися за допомогою Херсонської залізниці розвивати Крим та Росію
фото міськради херсона

Кримська так звана влада заявила, що за допомогою Херсонської залізничної гілки розвиватиме економіку окупованого півострова та півдня Росії.

Джерело: голова "держради Криму" Володимир Константинов, якого цитує ТАСС

Пряма мова Константинова: "Новим драйвером для розвитку економіки південних регіонів Росії стане використання залізничної гілки в Крим через Херсонську область, тому що цей шлях коротший, ніж через Краснодар".

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Деталі: Він також розповів, що у Криму ухвалять закон про "націоналізацію майна українських олігархів".

Це рішення окупанти пояснили "відновленням моральної справедливості", нібито жителі півострова незадоволені тим, що "олігархи заробляють у Криму".

Знати більше: Партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ

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Нагадаємо: Військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати.

Теми: КримХерсонська областьокупаціяРосія
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