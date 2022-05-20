Окупанти зібралися за допомогою Херсонської залізниці розвивати Крим та Росію
Кримська так звана влада заявила, що за допомогою Херсонської залізничної гілки розвиватиме економіку окупованого півострова та півдня Росії.
Джерело: голова "держради Криму" Володимир Константинов, якого цитує ТАСС
Пряма мова Константинова: "Новим драйвером для розвитку економіки південних регіонів Росії стане використання залізничної гілки в Крим через Херсонську область, тому що цей шлях коротший, ніж через Краснодар".
Деталі: Він також розповів, що у Криму ухвалять закон про "націоналізацію майна українських олігархів".
Це рішення окупанти пояснили "відновленням моральної справедливості", нібито жителі півострова незадоволені тим, що "олігархи заробляють у Криму".
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Нагадаємо: Військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати.