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Оккупанты собрались с помощью Херсонской железной дороги развивать Крым и Россию

Роман ПетренкоПятница, 20 мая 2022, 09:36
Оккупанты собрались с помощью Херсонской железной дороги развивать Крым и Россию
фото горсовета герсона

Крымские так называемые власти заявили, что с помощью Херсонской железнодорожной ветки будут развивать экономику оккупированного полуострова и юга России.

Источник: председатель "госсовета Крыма" Владимир Константинов, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Константинова: "Новым драйвером для развития экономики южных регионов России станет использование железнодорожной ветки в Крым через Херсонскую область, так как этот путь более короткий, чем через Краснодар".

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Детали: Он также рассказал, что в Крыму примут закон о "национализации имущества украинских олигархов".

Данное решение оккупанты объяснили "восстановлением моральной справедливости", якобы жители полуострова недовольны тем, что "олигархи зарабатывают в Крыму".

Знать больше: Партизанское движение. Как юг Украины два месяца живет в оккупации РФ

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Напомним: 25 апреля военные РФ захватили здание Херсонского городского совета и начали там "хозяйничать".

Темы: КрымХерсонская областьоккупацияРосcия
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