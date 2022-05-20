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ЄС вивчає шляхи використання заморожених активів РФ для відновлення України

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 09:46

Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих шляхів використання заморожених активів олігархів для відбудови України. Я думаю, що Росія також має зробити свій внесок", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також сказала, що виступає за поєднання довгострокової реконструкції України з реформами, необхідними для її приєднання до Європейського Союзу.

"Процес вступу багато в чому залежить від того, як поведе себе кандидат і що він робить. Україна хоче приєднатися до ЄС за будь-яку ціну, а це означає, що мотивація є великою для проведення необхідних реформ", - сказала вона.

"Ми повинні будемо співфінансувати відбудову України... має сенс одночасно займатися реформами, наприклад, протидії корупції чи розбудові верховенства права", – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу в сумі до 9 мільярдів євро у цьому році.

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Крім того, Брюссель запропонував створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

Читайте також - Питання на сотні мільярдів: як ЄС планує відновити та модернізувати Україну.

Теми: ЄСсанкції
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