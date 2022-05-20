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ЕС изучает пути использования замороженных активов РФ для восстановления Украины

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 09:46

Европейский Союз ищет пути использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных путей использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад", - сказала она.

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Фон дер Ляйен также сказала, что выступает за сочетание долгосрочной реконструкции Украины с реформами, необходимыми для присоединения к Европейскому Союзу.

"Процесс вступления во многом зависит от того, как поведет себя кандидат и что он делает. Украина хочет присоединиться к ЕС любой ценой, а это значит, что мотивация велика для проведения необходимых реформ", - сказала она.

"Мы должны будем софинансировать восстановление Украины...имеет смысл одновременно заниматься реформами, например, противодействия коррупции или развитию верховенства права", – добавила президент Еврокомиссии.

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Напомним, Еврокомиссия также предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в сумме до 9 млрд евро в этом году.

Кроме того, Брюссель предложил создать новый механизм под названием "Отстроить Украину" (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны.

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Темы: ЕСсанкции
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