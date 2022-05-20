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Над Львівщиною збили російську ракету – голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 10:01

Українська протиповітряна оборона збила російську ракету у Львівській області.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним".

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Передісторія: 

  • У Яворівському районі Львівської області у ніч на 17 травня ворог обстрілював військовий об’єкт, уламки ракети завдали шкоди залізничній інфраструктурі.

Теми: Львівщинавійна
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