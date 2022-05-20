Над Львовщиной сбили российскую ракету – глава ОВА
Пятница, 20 мая 2022, 10:01
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету во Львовской области.
Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь Козицкого: "Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена вероятно крылатая ракета. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным".
Предыстория:
- В Яворивском районе Львовской области в ночь на 17 мая враг обстреливал военный объект, обломки ракеты нанесли ущерб железнодорожной инфраструктуре.
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