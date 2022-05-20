Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Львовщиной сбили российскую ракету – глава ОВА

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 10:01

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету во Львовской области.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена вероятно крылатая ракета. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным".

Реклама:

Предыстория: 

Темы: Львовщинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Львовщина
ОГП: Военный командир на Львовщине заставлял подчиненных строить себе дом
В Славском людей, застрявших на канатке, спускали по веревкам
На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
Последние новости
20:32
Неизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
Все новости...
Реклама: