Над Львовщиной сбили российскую ракету – глава ОВА

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету во Львовской области.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена вероятно крылатая ракета. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным".

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