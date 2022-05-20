Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Львовщиной сбили российскую ракету – глава ОВА

Ирина БалачукПятница, 20 мая 2022, 10:01

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету во Львовской области.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена вероятно крылатая ракета. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Львовщинавойна
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

Все новости...
Львовщина
Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру
Украинская ПВО сбила над Львовщиной и Николаевщиной 4 российские крылатые ракеты
Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА
Последние новости
03:12
Италия и Германия разрешили открывать счета в рублях для покупки российского газа – Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
23:54
В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей
23:50
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине
Все новости...