Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одна з найбільших атак на Львівщину: ракети пошкодили залізничну інфраструктуру

Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 09:56

У Яворівському районі Львівської області у ніч на 17 травня ворог обстрілював військовий об’єкт, уламки ракети завдали шкоди залізничній інфраструктурі.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий 

Пряма мова Козицького: "Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. 

Реклама:

Інформації про травмованих чи загиблих не надходило". 

Деталі: За попередньою інформацією, ракети летіли зі сходу. 

Також підрозділи ППО ПвК "Захід" збили три крилаті ракети. Козицький подякував силам протиповітряної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Андрій Садовий також повідомив, що цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та дві "масові хвилі ракетних вильотів".

Пряма мова Садового: "У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз.

У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.

Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко. Тому ходіть в укриття!".

Деталі: Садовий вкотре закликав не знімати "прильоти ракет" чи роботу ППО. За його словами, такі відео потрібні "московській агентурі", а українцям потрібно допомагати фронту.

Цієї ночі повідомлялося, що росіяни знову обстріляли ракетами об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею

УП, доповнено
Теми: Львівщиназалізницявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Луганщина: захисники вибили окупантів з-під Золотого і Сиротиного – голова ОВА
Росіяни з жахом чекають на поставки іноземної зброї ЗСУ – перехоплення СБУ
Операція порятунку захисників Маріуполя з Азовсталі триває
У Росії заявили, що Україна не відповіла на їхні пропозиції і переговорів немає
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: