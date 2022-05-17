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Одна з найбільших атак на Львівщину: ракети пошкодили залізничну інфраструктуру

Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 09:56

У Яворівському районі Львівської області у ніч на 17 травня ворог обстрілював військовий об’єкт, уламки ракети завдали шкоди залізничній інфраструктурі.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий 

Пряма мова Козицького: "Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. 

Інформації про травмованих чи загиблих не надходило". 

Деталі: За попередньою інформацією, ракети летіли зі сходу. 

Також підрозділи ППО ПвК "Захід" збили три крилаті ракети. Козицький подякував силам протиповітряної оборони.

Андрій Садовий також повідомив, що цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та дві "масові хвилі ракетних вильотів".

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Пряма мова Садового: "У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз.

У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.

Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко. Тому ходіть в укриття!".

Деталі: Садовий вкотре закликав не знімати "прильоти ракет" чи роботу ППО. За його словами, такі відео потрібні "московській агентурі", а українцям потрібно допомагати фронту.

Цієї ночі повідомлялося, що росіяни знову обстріляли ракетами об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею

УП, доповнено
Теми: Львівщиназалізницявійна
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