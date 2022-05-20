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NYT: Росія пошарпана і невміла, але вирішальна перемога України поки нереалістична

Анастасія КалатурП'ятниця, 20 травня 2022, 10:20
ФОТО: GETTY

Вирішальна військова перемога України над Росією, коли Україна поверне собі всю територію, захоплену Росією з 2014 року, не є реальною метою - ведення війни Росією було "на диво недбалим", та вона лишається занадто сильною, а президент Володимир Путін вклав занадто багато особистого престижу, аби відступити.

Джерело: думка редакції The New York Times

Деталі:  Зазначається, що Росія, "якою б пошарпаною і невмілою вона не була", як і раніше, здатна завдати Україні незліченних руйнувань  і досі є "ядерною наддержавою з скривдженим, непостійним деспотом (Володимиром Путіним – ред.), який не виявляє особливої ​​схильності до врегулювання шляхом переговорів". Як пише видання, "Україна і Росія тепер  здаються далі один від одного, ніж будь-коли протягом майже тримісячної війни".

NYT пише, що Штати і НАТО продемонстрували, що підтримають українську боротьбу, і як би не закінчилися бої, США та їхні союзники повинні бути готові допомогти Україні відбудуватися.

Штати та НАТО вже глибоко залучені до військової та економічної ситуації, а нереалістичні очікування могли ще більше залучити їх у дорогу та затяжну війну. Оскільки війна триває, президент США Джо Байден також повинен дати зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що існує межа того, як сильно Штати та НАТО будуть протистояти Росії, а також які є обмеження щодо зброї, грошей та політичної підтримки, яку вони можуть надати. Уточнюється, що для США все одно не в інтересах повністю занурюватися у війну з Росією.

Видання зазначає, що важливо,  щоб рішення українського уряду ґрунтувалися на реалістичній оцінці його засобів і того, скільки ще руйнувань може зазнати Україна.

Що передувало: Сенат США остаточно схвалив виділення Україні $40 мільярдів допомоги. Законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання  Джо Байденом.

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Теми: РосіяСШАвійна
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