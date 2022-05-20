Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: Россия потрепанная и неумелая, но решающая победа Украины пока нереалистична

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 10:20
ФОТО: GETTY

Решающая военная победа Украины над Россией, когда Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реальной целью - ведение войны Россией было "удивительно небрежно", но она остается слишком сильной, а президент Владимир Путин вложил слишком много личного престижа, чтобы отступить.

Источник: мнение редакции The New York Times

Детали:  Отмечается, что Россия, "какой бы потрепанной и неумелой она ни была", по-прежнему способна нанести Украине бесчисленные разрушения и до сих пор является "ядерным сверхдержавой с обиженным, непостоянным деспотом (Владимиром Путиным – ред.), который не проявляет склонности к урегулированию путем переговоров". Как пишет издание, "Украина и Россия теперь кажутся дальше друг от друга, чем когда-либо в течение почти трехмесячной войны".

NYT пишет, что Штаты и НАТО продемонстрировали, что поддержат украинскую борьбу, и как бы ни закончились бои, США и их союзники должны быть готовы помочь Украине отстроиться.

 Штаты и НАТО уже глубоко вовлечены в военную и экономическую ситуацию, а нереалистичные ожидания могли еще больше вовлечь их в дорогую и затяжную войну. Поскольку война продолжается, президент США Джо Байден также должен дать понять президенту Владимиру Зеленскому, что существует предел того, как сильно Штаты и НАТО будут противостоять России, а также какие есть ограничения по оружию, деньгам и политической поддержке, которую они могут оказать. Уточняется, что для США  все равно не в интересах полностью погрузиться в войну с Россией.

Издание отмечает, что важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистической оценке его средств и того, сколько еще разрушений может испытать Украина.

Что предшествовало: Сенат США окончательно одобрил выделение Украине $40 млрд помощи. Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания  Джо Байденом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияСШАвойна
Главное сегодня

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

Все новости...
Росcия
Экономика Словакии больше всего в ЕС пострадала от войны России против Украины
Российский сенатор намекает на возможную аннексию Херсонщины и Запорожья
Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов
Последние новости
03:12
Италия и Германия разрешили рублевые счета для покупки российского газа - Reuters
02:18
Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
23:54
В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей
23:50
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине
Все новости...