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NYT: Россия потрепанная и неумелая, но решающая победа Украины пока нереалистична

Анастасия КалатурПятница, 20 мая 2022, 10:20
NYT: Россия потрепанная и неумелая, но решающая победа Украины пока нереалистична
ФОТО: GETTY

Решающая военная победа Украины над Россией, когда Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реальной целью - ведение войны Россией было "удивительно небрежно", но она остается слишком сильной, а президент Владимир Путин вложил слишком много личного престижа, чтобы отступить.

Источник: мнение редакции The New York Times

Детали:  Отмечается, что Россия, "какой бы потрепанной и неумелой она ни была", по-прежнему способна нанести Украине бесчисленные разрушения и до сих пор является "ядерным сверхдержавой с обиженным, непостоянным деспотом (Владимиром Путиным – ред.), который не проявляет склонности к урегулированию путем переговоров". Как пишет издание, "Украина и Россия теперь кажутся дальше друг от друга, чем когда-либо в течение почти трехмесячной войны".

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NYT пишет, что Штаты и НАТО продемонстрировали, что поддержат украинскую борьбу, и как бы ни закончились бои, США и их союзники должны быть готовы помочь Украине отстроиться.

 Штаты и НАТО уже глубоко вовлечены в военную и экономическую ситуацию, а нереалистичные ожидания могли еще больше вовлечь их в дорогую и затяжную войну. Поскольку война продолжается, президент США Джо Байден также должен дать понять президенту Владимиру Зеленскому, что существует предел того, как сильно Штаты и НАТО будут противостоять России, а также какие есть ограничения по оружию, деньгам и политической поддержке, которую они могут оказать. Уточняется, что для США  все равно не в интересах полностью погрузиться в войну с Россией.

Издание отмечает, что важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистической оценке его средств и того, сколько еще разрушений может испытать Украина.

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Что предшествовало: Сенат США окончательно одобрил выделение Украине $40 млрд помощи. Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания  Джо Байденом.

Темы: РосcияСШАвойна
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