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На Житомирщині прогриміли два вибухи

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 10:58
фото з соцмереж

У Житомирській області зранку 20 травня зафіксували два вибухи.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на голову Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка

Деталі: Уточнюється, що вибухи чули в районі міста Малин.

На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 8.20, вона триває досі – вже понад 2,5 години.

Наразі немає ніяких подробиць, влада не надає інформації.

Нагадаємо: Протиповітряна оборона збила російську ракету у Львівській області.

Теми: ЖитомирщинаобстрілвійнаРосія
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