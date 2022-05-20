В Житомирской области прогремели два взрыва
Пятница, 20 мая 2022, 10:58
В Житомирской области утром 20 мая зафиксировано два взрыва.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на главу Коростенской районной военной администрации Юрия Тарасюка
Детали: Уточняется, что взрывы слышали в районе города Малин.
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В Житомирской области воздушную тревогу объявили в 8.20, она продолжается до сих пор – уже более 2,5 часов.
Пока нет никаких подробностей, власти не предоставляют информацию.
Напомним: Противовоздушная оборона сбила российскую ракету во Львовской области.
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