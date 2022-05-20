В Житомирской области прогремели два взрыва

В Житомирской области утром 20 мая зафиксировано два взрыва.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на главу Коростенской районной военной администрации Юрия Тарасюка

Детали: Уточняется, что взрывы слышали в районе города Малин.

В Житомирской области воздушную тревогу объявили в 8.20, она продолжается до сих пор – уже более 2,5 часов.

Пока нет никаких подробностей, власти не предоставляют информацию.

Напомним: Противовоздушная оборона сбила российскую ракету во Львовской области.