Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Усе більше українців повертаються додому – прикордонники

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 12:15
Усе більше українців повертаються додому – прикордонники
Фото ДПСУ

Українці, які виїхали з країни через війну, продовжують повертатися додому – лише за минулу добу західний кордон країни перетнули 41 тисяча осіб.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "За добу 19 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 20 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули більше 35 тисяч осіб. За минулу добу прибули більше 41 тисячі осіб, з них понад 37 тисяч – українці".

Реклама:

Деталі: Також прикордонники оформили 177 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні 3 години.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УкраїнавійнакордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Україна
Польща готується продовжити заборону на імпорт українського зерна − міністр
Блінкен став на захист декларації G20, яка розчарувала Україну
Топ-генерал США вважає, що погода залишає Україні ще 30-45 днів для активного наступу
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: