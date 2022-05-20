Все больше украинцев возвращаются домой – пограничники

Украинцы, выехавшие из страны из-за войны, продолжают возвращаться домой – только за минувшие сутки западную границу страны пересекли 41 тысяча человек.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Дословно ГПСУ: "За сутки 19 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 77 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошлые сутки выбыли более 35 тысяч человек. За минувшие сутки прибыли более 41 тысячи человек, из них более 37 тысяч – украинцы".

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Детали: Также пограничники оформили 177 грузовиков с гуманитарной помощью.

Отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову можно на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Данные обновляются каждые 3 часа.

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