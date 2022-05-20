У дуелі "птуристів" перемогли ССО України: знищено позицію росіян
Бійці Сил спеціальних операцій України знищили групу російських протитанкістів разом із боєкомплектом.
Джерело: пресцентр командування ССО
Дослівно: "На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів.
Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом".
Деталі: Напрямок та час події не розкриваються. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.
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