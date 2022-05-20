У дуелі "птуристів" перемогли ССО України: знищено позицію росіян

Бійці Сил спеціальних операцій України знищили групу російських протитанкістів разом із боєкомплектом.

Джерело: пресцентр командування ССО

Дослівно: "На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів.

Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом".

Деталі: Напрямок та час події не розкриваються. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.

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