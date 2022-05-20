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В дуэли "птуристов" победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 12:48
В дуэли птуристов победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян
скриншот

Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили группу российских противотанкистов вместе с боекомплектом.

Источник: пресс-центр командования ССО

Дословно: "На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов.

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Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела они поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом".

Детали: Направление и время события не раскрываются. Обычно военные публикуют видео через некоторое время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских сил обороны.

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Темы: война
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