В дуэли "птуристов" победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян

Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили группу российских противотанкистов вместе с боекомплектом.

Источник: пресс-центр командования ССО

Дословно: "На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов.

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Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела они поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом".

Детали: Направление и время события не раскрываются. Обычно военные публикуют видео через некоторое время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских сил обороны.