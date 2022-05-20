Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В дуэли "птуристов" победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян

Валентина РоманенкоПятница, 20 мая 2022, 12:48
скриншот

Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили группу российских противотанкистов вместе с боекомплектом.

Источник: пресс-центр командования ССО

Дословно: "На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов.

Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела они поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом".

Детали: Направление и время события не раскрываются. Обычно военные публикуют видео через некоторое время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских сил обороны.

Темы: война
Главное сегодня

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Венедиктова назвала командира роты, приказывавшего убивать гражданских в Киевской области

Генсеку ООН передали личное "послание" от Лукашенко

видео, доповненоРоссийская ракета упала под Одессой

Метро в Харькове возобновит работу 24 мая - мэр

Все новости...
война
Россияне ударили по объекту на Полтавщине
В МИД подтвердили информацию о "мирном плане" Италии
Командир "Азова" надеется, что тела погибших с "Азовстали" передадут родным
Последние новости
01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам деньги в обмен на персональные данные - ОВА
00:58
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
00:38
США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ
00:17
Гривна обесценивается – Нацбанк реагирует: экономические итоги дня
23:59
фотоПрокуратура показала последствия обстрелов россиянами ядерной установки в Харькове
23:55
Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей
23:54
В пятницу Противовоздушная оборона "приземлила" 5 российских целей
23:50
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине
23:17
Кабмин создал делегацию для переговоров с ЕС о либерализации грузовых перевозок
23:13
В Конгрессе США угрожают заблокировать торговое соглашение с Британией
Все новости...