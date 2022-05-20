Шойгу вигадав відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ окупує всю Луганщину, а також сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Джерело: Шойгу, якого цитують кремлівські ЗМІ

Деталі: Шойгу заявив, що "звільнення "ЛНР" завершиться найближчим часом".

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Також він додав, що окупанти "продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу".

Шойгу вважає, що біля російських кордонів "наростають військові загрози із західного напрямку".

Тому Росія "активно вдосконалить бойовий склад військ", а до кінця року у Західному військовому окрузі сформують 12 військових частин та підрозділів.

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Нагадаємо: Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що 10% території Луганської області підконтрольні Україні.