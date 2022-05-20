Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шойгу вигадав відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 13:12
Шойгу вигадав відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
СЕРГіЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ окупує всю Луганщину, а також сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Джерело: Шойгу, якого цитують кремлівські ЗМІ

Деталі: Шойгу заявив, що "звільнення "ЛНР" завершиться найближчим часом".

Реклама:

Також він додав, що окупанти "продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу".

Шойгу вважає, що біля російських кордонів "наростають військові загрози із західного напрямку".

Тому Росія "активно вдосконалить бойовий склад військ", а до кінця року у Західному військовому окрузі сформують 12 військових частин та підрозділів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

Теми: РосіяНАТОпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на ЦФО
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: