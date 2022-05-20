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Шойгу вигадав відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Роман ПетренкоП'ятниця, 20 травня 2022, 13:12
СЕРГіЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ окупує всю Луганщину, а також сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Джерело: Шойгу, якого цитують кремлівські ЗМІ

Деталі: Шойгу заявив, що "звільнення "ЛНР" завершиться найближчим часом".

Також він додав, що окупанти "продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу".

Шойгу вважає, що біля російських кордонів "наростають військові загрози із західного напрямку".

Тому Росія "активно вдосконалить бойовий склад військ", а до кінця року у Західному військовому окрузі сформують 12 військових частин та підрозділів.

Нагадаємо: Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

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Теми: РосіяНАТОпропагандавійна
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