Шойгу придумал ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ оккупирует всю Луганщину, а также сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
Источник: Шойгу, которого цитируют кремлевские СМИ
Детали: Шойгу заявил, что "освобождение "ЛНР" завершится в ближайшее время".
Также он добавил, что оккупанты "продолжают расширять контроль над территориями Донбасса".
Шойгу считает, что у российских границ "нарастают военные угрозы с западного направления".
Поэтому Россия "активно усовершенствует боевой состав войск", а до конца года в Западном военном округе сформируют 12 воинских частей и подразделений.
Напомним: Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории Луганской области подконтрольны Украине.