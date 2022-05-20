Шойгу придумал ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ оккупирует всю Луганщину, а также сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Источник: Шойгу, которого цитируют кремлевские СМИ

Детали: Шойгу заявил, что "освобождение "ЛНР" завершится в ближайшее время".

Также он добавил, что оккупанты "продолжают расширять контроль над территориями Донбасса".

Шойгу считает, что у российских границ "нарастают военные угрозы с западного направления".

Поэтому Россия "активно усовершенствует боевой состав войск", а до конца года в Западном военном округе сформируют 12 воинских частей и подразделений.

Напомним: Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории Луганской области подконтрольны Украине.