Житомирщина: ракетний удар по Малину зачепив 100 будинків, троє людей поранено

Внаслідок ракетного удару по місту Малин на Житомирщині пошкоджено об'єкт інфраструктури та майже 100 будинків, троє людей отримали поранення.

Джерело: міський голова Малина Олександр Ситайло у відеозверненні 20 травня

Пряма мова: "По території нашої громади вкотре Російською Федерацією було завдано ракетний удар. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 будинків. Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених".

Деталі: На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня планують відновити електропостачання в постраждалому мікрорайоні.

Ситайло вкотре звернувся до місцевих мешканців: берегти своє життя і при звуках тривоги ховатися в укриття. Також – не поширювати фото та відео з місця "прильотів" ракет окупантів.

Що передувало: У Житомирській області зранку 20 травня зафіксували два вибухи.