Житомирщина: ракетный удар по Малину задел 100 домов, три человека ранены

В результате ракетного удара по городу Малин на Житомирщине поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, три человека получили ранения.

Источник: городской голова Малина Александр Ситайло в видеообращении 20 мая

Прямая речь: "По территории нашей общины в который раз Российской Федерацией был нанесен ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов. Слава Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых".

Детали: На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. В течение дня планируют возобновить электроснабжение в пострадавшем микрорайоне.

Ситайло в очередной раз обратился к местным жителям: беречь свою жизнь и при звуках тревоги прятаться в укрытие. Также – не распространять фото и видео с места "прилетов" ракет оккупантов.

Что предшествовало: В Житомирской области с утра 20 мая зафиксировали два взрыва.